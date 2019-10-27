В Сургутском районе жителям сделают перерасчет за лишние кубометры и гигакалории

СЕГОДНЯ 07:44 2019-10-27T07:44:25+03:00

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Перерасчет получат жители 33-х многоквартирных домов в Сургутском районе. Не так давно - 1 сентября - они перешли на прямые договоры поставки коммунальных ресурсов с МУП «Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения №1» из-за долга управляющих компаний размером в 60 миллионов рублей.

За первый месяц они получили расчетные листы и остались в недоумении, поскольку объемы потребленных коммунальных ресурсов им насчитали по нормативам, хотя у большинства стоят приборы учета.

Выяснилось, что платежные документы за сентябрь были сформированы на основе нормативного потребления из-за того, что управляющие компании, ранее обслуживавшие эти многоквартирные дома, вовремя не передали показания счетчиков, на основании которых и должен был производиться расчет.

По словам директора МУП «ТО УТВиВ№1» Микаила Асадулаева, информация от управляющих компаний передана в ресурсоснабжающую организацию не в полном объеме, поэтому при открытии лицевых счетов могли возникнуть ошибки и неточности в начислениях.

- Сейчас ведется работа по их исправлению: по квартирам ходят наши специалисты и снимают контрольные показания, - отметил он и добавил, что с 21 по 30 октября можно передать информацию по показаниям приборов учета через сайт расчетно-кассового центра ЖКХ Сургутского района или по номерам телефонов 777-035, 777-036.

СПРАВКА «КП»

В случае обнаружения неверной информации на лицевых счетах, собственники могут разместить обращение на сайте УТВИВ.РФ, либо обратиться в МУП «ТО УТВиВ №1» по адресу п.г.т.Белый Яр, ул. Совхозная д.33а или по тел. (3462) 777 033 доб. 3-112, 3-115 для сверки или заключения договора поставки услуг и допуска приборов учета в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU