Погода в Югре 27 октября: синоптики обещают дождь со снегом

СЕГОДНЯ 04:11 2019-10-27T04:11:36+03:00

В Югре сегодня, 27 октября, ожидается переменная облачность. Фото с сайта Pixabay.com

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В Югре сегодня, 27 октября, ожидается переменная облачность. В северной части округа возможен снег, температура ночью упадет до -7 С. Южнее ожидается дождь, ночью температура до +3 С. Днем в округе температура составит -5..+7 С. Ветер преимущественно западный, умеренный с порывами до 13 м/с. Давление очень низкое. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем возможен небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью --1 С, днем +3…+5 С.

ИСТОЧНИК KP.RU