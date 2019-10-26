Югорские школьники поедут туристами в Тюмень и Тобольск

СЕГОДНЯ 14:19 2019-10-26T14:19:36+03:00

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В рамках развития взаимного детского туризма между городами Тюменской области 48 сургутских школьников отправятся по программе «Форпосты Сибири» в Тюмень и Тобольск. Как сообщили в Управление документационного и информационного обеспечения администрации Сургута, эта поездка происходит впервые. Организована она при поддержке правительства Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Первопроходцами стали школьники с достижениями в области науки, культуры и искусства, а также дети из многодетных и малоимущих семей. В течение недели их ждут конкурсы, мастер-классы, экскурсия «Древний Тобольск», поездка в Сибирский острог, посещение Белокаменного Кремля и другие события.

По словам директора департамента образования Ирины Замятиной, путевка в оздоровительно-образовательный центр «Энергетик», железнодорожные билеты, страхование, экскурсионный тур в Тобольск предоставляются бесплатно, без какой-либо родительской доплаты.

СПРАВКА «КП»

Консультацию можно получить у специалистов отдела организации каникулярного отдыха департамента образования по тел.: 52-57-18, 52-53-57, 53-53-39, 52-53-47.

ИСТОЧНИК KP.RU