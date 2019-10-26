СЕГОДНЯ 11:33 2019-10-26T11:33:09+03:00

В Сургутском районе мошенникам не удалось поиметь денег сразу с двух человек Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

В Сургутском районе мошенники всё больше наталкиваются на людей, которых не так-то просто провести. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, накануне в дежурную часть обратился житель посёлка Федоровский Сургутского района. Он рассказал, что на телефон его жены позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Мужчина просил сообщить данные банковской карты якобы для того, чтобы пресечь несанкционированные списания. Женщина тут же поняла, что звонивший – мошенник и прекратила разговор.

Похожая история произошла в Лянторе. Мужчине также позвонил «сотрудник банка», но тот знал об основных способах мошенничества и о том, как предотвратить преступление.

Полиция в очередной раз напоминает гражданам: не сообщайте никому данные банковской карты. Если позвонил сотрудник банка, прекратите разговор и перезвоните на телефон горячей линии банка, который указан на обратной стороне карточки.

ИСТОЧНИК KP.RU