2019-10-26T09:17:31+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске любителя «поддать» арестовали за повторную езду под градусом

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Ханты-Мансийске любителя «поддать» арестовали за повторную езду под градусомВ Ханты-Мансийске любителя «поддать» арестовали за повторную езду под градусомФото: Татьяна Коркина
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В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, накануне сотрудники городского ГИБДД остановили автомобиль «Тойота Веста» в районе жилого дома по ул. Никифорова для проверки документов.

Водитель по внешним признакам был пьян, что и подтвердила медицинская экспертиза. При проверке документов полицейские установили, что 28-летний мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Даже штраф в размере 50 тыс. рублей и лишение права управления автомобилем на 3 года не заставили его измениться.

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность: два года лишения свободы за повторное нарушение правил дорожного движения.

Автомобиль изъяли и поместили на штраф-стоянку. Сейчас подозреваемый находится по арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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