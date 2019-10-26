Погода в Югре 26 октября: пройдёт мокрый снег

СЕГОДНЯ 07:04 2019-10-26T07:04:24+03:00

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В Югре сегодня, 26 октября, ожидается облачность с прояснениями. В отдельных районах небольшие, днем по западным районам умеренные осадки: мокрый снег, снег. Ветер переменных направлений 7-12 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6…. ºС, по северу и востоку -7…-12 ºС, днём 0…+5 ºС, по северу -2…-7 ºС.

В Ханты-Мансийске облачность с прояснениями. Ночью без осадков, днем мокрый снег. Ветер переменных направлений 7-12 м/с. Температура ночью -4…-6 ºС, днем 0…+2 ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU