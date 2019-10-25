Власти Сургута по просьбе горожан очистили остановки от рекламы

СЕГОДНЯ 16:09 2019-10-25T16:09:05+03:00

За месяц администрация города отреагировала более чем на 550 обращений жителей

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В Сургуте проходит очистка городских остановок от рекламных листовок и надписей. Масштабную уборку администрация начала по обращениям жителей в социальных сетях.

По информации городской администрации, на данный момент в порядок приведены 90 процентов остановок.

Сургутяне за последнюю неделю не раз писали о ненадлежащем состоянии некоторых павильонов. Проблема стала заметнее, после того как в городе смонтировали новые остановочные пункты, на которые распространители рекламы стали расклеивать объявления. Хаотичная, неаккуратная и незаконная работа расклейщиков возмутила горожан и стала предметом общественной дискуссии в социальных сетях. В администрации решили не отрабатывать жалобы точечно, а поручить подрядчикам отмыть все городские павильоны от надписей и навести порядок на остановках.

От рекламы уже очищены остановки на ул. Университетской, возле «Тюменьэнерго», со стороны храма Георгия Победоносца и другие. Работы по очистке остановок продолжаются.

Добавим, что установка и содержание остановочных павильонов стали одними из самых популярных тем в соцсетях в этом месяце. Также активно сургутяне обсуждают работу общественного транспорта, результаты кампании по ремонту дорог, организацию уборки снега с улиц города. Всего за последний месяц администрация города отреагировала более чем на 550 обращений жителей в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU