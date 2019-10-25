В снегопады на улицы Нижневартовска выйдут 200 единиц спецтехники

СЕГОДНЯ 15:52 2019-10-25T15:52:41+03:00

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Зимой на очистку улично-дорожной сети и микрорайонов города Нижневартовск от снега выйдут около 200 единиц техники управления по дорожному хозяйству и благоустройству города и управляющих компаний.

По словам заместителя директора департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Ирины Воликовской, в снегопады будут работать автогрейдеры, тракторы, погрузчики, пескоразбрасыватели, снегоуборочная техника, самосвалы, снегопогрузчики, фронтальные погрузчики, плужно-щеточные машины. В 2018 и 2019 годах приобретена новая техника – порядка 20 единиц. Большая часть из них – машины для уборки снежных осадков и самосвалы.

- Для уборки городских магистралей у нас разработаны маршруты, которые корректируются в зависимости от погодных условий. В дни обильных снегопадов, когда температура близка к нулю, снег не вывозится, дорожное полотно посыпается реагентом. Это делается для того, чтобы избежать гололеда, соответственно, сократить количество дорожно-транспортных происшествий, – пояснила Ирина Воликовская. При понижении температуры воздуха на патрулирование города выходят колонны спецтехники, состоящие из трех-четырех машин, которые в круглосуточном режиме очищают улицы от осадков. В дни обильных снегопадов количество работающей спецтехники будет увеличиваться.

Оперативные данные об уборке улично-дорожной сети города будут размещаться на сайте органов местного самоуправления.

За очистку микрорайонов и внутриквартальных проездов отвечают управляющие компании. Они также обязаны размещать графики работ техники и вывоза снега на своих официальных сайтах. В случае несвоевременной уборки осадков горожане могут обращаться в диспетчерские службы УК.

ИСТОЧНИК KP.RU