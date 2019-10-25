В Ханты-Мансийске стартовали окружные соревнования по фигурному катанию
В эти дни арена Ледового дворца спорта принимает чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа по фигурному катанию на коньках среди мужчин и женщин, а также первенство округа среди юношей и девушек.
Как рассказали в «ЮграМегаСпорт», в стартах принимает участие 133 спортсмена из Ханты-Мансийска, Радужного, Покачей, Когалыма, Мегиона, Сургута и Излучинска.
Среди участников как начинающие фигуристы, совсем недавно получившие свои спортивные разряды, так и мастера спорта. А самому маленькому участнику нет еще и 5 лет.
Югорчане могут прийти и поболеть за фигуристов в Ледовом дворце спорта города Ханты-Мансийск.
ИСТОЧНИК KP.RU