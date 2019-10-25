СЕГОДНЯ 15:45 2019-10-25T15:45:56+03:00

В Ханты-Мансийске стартовали окружные соревнования по фигурному катанию. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"

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В эти дни арена Ледового дворца спорта принимает чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа по фигурному катанию на коньках среди мужчин и женщин, а также первенство округа среди юношей и девушек.

Как рассказали в «ЮграМегаСпорт», в стартах принимает участие 133 спортсмена из Ханты-Мансийска, Радужного, Покачей, Когалыма, Мегиона, Сургута и Излучинска.

Среди участников как начинающие фигуристы, совсем недавно получившие свои спортивные разряды, так и мастера спорта. А самому маленькому участнику нет еще и 5 лет.

Югорчане могут прийти и поболеть за фигуристов в Ледовом дворце спорта города Ханты-Мансийск.

ИСТОЧНИК KP.RU