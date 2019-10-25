На сургутских дачах мужчина украл 400 литров дизтоплива
В Ханты-Мансийском автономном округе за прошедшие сутки раскрыто пять ранее зарегистрированных преступлений: два факта фальшивомонетничества и три кражи.
Так, оперативными сотрудниками полиции Сургуту за кражу дизельного топлива объемом 400 литров на сумму более 20000 рублей, совершенную с территории дачного участка, задержан 25-летний подозреваемый.
В пресс-службе полиции УМВД по ХМАО-Югре отметили, что мужчина в данное время находится под арестом.
Введосмтве также добавили, что с наступлением холодов, количество краж на дачах возрастает. Югорчанам следует более тщательно сохранять свое имущество.
ИСТОЧНИК KP.RU