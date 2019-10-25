СЕГОДНЯ 15:33 2019-10-25T15:33:21+03:00

На сургутских дачах мужчина украл 400 литров дизтоплива. Фото с сайта pixabay.com

Он был задержан полицейскими

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В Ханты-Мансийском автономном округе за прошедшие сутки раскрыто пять ранее зарегистрированных преступлений: два факта фальшивомонетничества и три кражи.

Так, оперативными сотрудниками полиции Сургуту за кражу дизельного топлива объемом 400 литров на сумму более 20000 рублей, совершенную с территории дачного участка, задержан 25-летний подозреваемый.

В пресс-службе полиции УМВД по ХМАО-Югре отметили, что мужчина в данное время находится под арестом.

Введосмтве также добавили, что с наступлением холодов, количество краж на дачах возрастает. Югорчанам следует более тщательно сохранять свое имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU