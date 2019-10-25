СЕГОДНЯ 15:05 2019-10-25T15:05:21+03:00

В Сургутском районе временно закрыта переправа между Лямино и Сытомино. Фото с сайта администрации Сургутского района

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Мост разведен на период движения шуги по реке Лямин. В этом году этот процесс начался несколько раньше обычного и совпал с корчеходом. Из-за деревьев «Северавтодор» разводил понтонную переправу накануне.

Как рассказали в администрации Сургутского района, сегодня 25 октября мост закрыли из-за рыхлого льда. Снежная каша способна значительно деформировать площадку.

Сейчас людей с берега на берег доставляют катером. Если к вечеру движение шуги не прекратится, техники запустят аппарель – платформу для перевозки транспорта. Ситуацию контролирует администрация Сургутского района.

Вся необходимая тяжелая техника на случай ЧП стянута к реке, завезена земля для отсыпки, есть тросы для удержания моста, катер осуществляет перевозку пассажиров, заявил заместитель главы Сургутского района Алексей Савенков.

ИСТОЧНИК KP.RU