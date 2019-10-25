В Нижневартовске появились новые остановки с подсветкой

СЕГОДНЯ 14:59 2019-10-25T14:59:21+03:00

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Современные автобусные остановки устанавливают в различных точках города Нижневартовск.

Новый тип павильонов ожидания пассажирского транспорта пришел на смену привычным конструкциям синего цвета.

Как рассказали в городской администрации, новые павильоны полузакрытого вида выполнены в современном дизайне и в другой цветовой гамме. Это позволит пассажирам укрыться от осадков. Кроме того, в павильонах предусмотрено место под рекламу, в темное время остановки подсвечиваются.

По информации отдела транспорта и связи департамента ЖКХ администрации города, всего установят 15 современных остановок.

В этом и следующем годах павильоны будут оснащены электронными табло. Автобусные остановки установили также в новых микрорайонах города. В управлении капитального строительства города Нижневартовска рассказали, что по два павильона нового типа установлены на участке продолжения улиц Мира и Ленина. Поэтапно в городе будут менять все остановочные павильоны.

ИСТОЧНИК KP.RU