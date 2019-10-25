2019-10-25T14:53:37+03:00
Общество

Пауэрлифтер из Башкирии посвятил свою победу погибшему в Сургуте Ильмиру Ханову

Спортсмен жил с ним в одном доме
Алена Кульмухаметова
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Пауэрлифтер из Башкирии посвятил свою победу погибшему в Сургуте Ильмиру Ханову. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреПауэрлифтер из Башкирии посвятил свою победу погибшему в Сургуте Ильмиру Ханову. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Накануне в Сургуте состоялся открытый чемпионат Севера России по пауэрлифтингу и силовым видам спорта, в котором приняли участие молодые люди из разных регионов страны, а также сургутские полицейские.

Одним из победителей стал Рустам Мифтахов, который приехал на соревнования из Дюртюлинского района Республики Башкортостан.

Как рассказали в УМВД по ХМАО-Югре, молодой человек является земляком погибшего сержанта полиции Ильмира Ханова и свою победу спортсмен посвятил ему.

Завоеванные награды Рустам передал в полицию Сургута, выразив, таким образом, уважение и память погибшему при исполнении служебных обязанностей полицейскому.

- Ильмир мой односельчанин, мы раньше жили в одном доме. Я хорошо знаю его родителей, членов его семьи, брат Ильмира мой друг. Конечно, эта трагедия очень потрясла всех. Я посвятил свою победу на чемпионате этому человеку, в честь памяти о нем, уважения к нему и его родственникам, - поделился Рустам Мифтахов.

Напомним, Ильмир Ханов погиб от рук неадекватного сотрудника МЧС 1 августа в Сургуте. Злоумышленник нанес ему смертельные ножевые ранения. Напарник Ильмира был ранен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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