2019-10-25T14:44:22+03:00
Общество

В Мегионе общественники оценили доступность среды для маломобильных горожан

Такая работа в дальнейшем будет проведена по всему округу
Алена Кульмухаметова
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В Мегионе общественники оценили доступность среды для маломобильных горожан. Фото с сайта pixabay.comВ Мегионе общественники оценили доступность среды для маломобильных горожан. Фото с сайта pixabay.com
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В четверг в Мегионе работала делегация во главе с уполномоченным по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Натальей Стребковой.

В состав экспертной группы вошли представители региональных общественных организаций, объединяющих лиц с ограничениями по слуху, зрению и инвалидов-колясочников. Поводом для рабочей командировки омбудсмена послужило обращение губернатора Югры с просьбой проверить безбарьерность среды с целью принятия актуальных решений по повышению доступности объектов для людей с инвалидностью. Работу, которая охватит весь регион, начали с Мегиона.

Для оперативной работы было сформировано три группы, которым в совокупности предстояло объехать около 40 объектов - здания администрации, прокуратуры, отдела МВД, почтового отделения, подразделений городской больницы, спортивного комплекса, налоговой инспекции, торговых точек, многофункционального центра, автостанции, железнодорожного вокзала, отделений банков.

Общественников интересовало не только состояние объектов, наличие и правильность установки пандусов, кнопок вызова персонала, табличек-указателей, но и то, имеются ли в наличии паспорта доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, существует ли порядок эвакуации из помещений и другое.

- У нас возникали вопросы по услугам сопровождения. В принципе, все структуры, вне зависимости от формы собственности, отрабатывают эту систему по отраслевым порядкам, которые разработаны министерствами. Просто как себя вести с человеком определенной нозологии, не все знают. Можно воспользоваться тем, что уже существует, – поделился председатель регионального общественного движения инвалидов-колясочников Югры «Преображение» Станислав Кононенко.

Нужно отметить, что по результатам проведенной оценки рекомендации по городу Мегиону будут выработаны в течение двух недель. Данная работа в дальнейшем будет проведена по всему округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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