СЕГОДНЯ 14:01 2019-10-25T14:01:47+03:00

Ханты-Мансийск вошел в тройку муниципалитетов Югры по реализации проекта «Безопасные и качественные автодороги». Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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Организацию деятельности в отношении дорог местного значения в муниципалитетах обсудили участники совета по развитию местного самоуправления при Губернаторе Югры.

Было отмечено, что Ханты-Мансийск вошел в тройку муниципалитетов Югры, выполнивших все взятые на себя обязательства по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году.

Напомним, в рамках реализации нацпроекта в окружном центре выполняется ремонт 20 участков городских дорог, площадью более 100 тысяч кв. метров. После выполнения данных работ процент дорог, находящихся в нормативном состоянии на территории Ханты-Мансийской агломерации составит 81,3%.

Планируемый объем ремонта на следующий год - не менее, чем в текущем. Будет завершено строительство дорог в микрорайонах «Иртыш-2» и «Западный», реконструкция улицы Пионерская.

Напомним, что всего за последние пять лет отремонтирована четверть городских дорог в асфальтовом покрытии, в среднем, это более 70 тысяч кв. метров в год. Для сравнения, в 2013 году этот показатель составлял чуть более восьми тысяч кв. метров.

ИСТОЧНИК KP.RU