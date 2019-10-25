2019-10-25T13:48:16+03:00
Общество

Новый мост в сквере «Старожилов Сургута» построят до конца октября

Он обеспечит дополнительный доступ к Дворцу торжеств, медицинским учреждениям
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Новый мост в сквере «Старожилов Сургута» построят до конца октября. Фото Рамиля НуриеваНовый мост в сквере «Старожилов Сургута» построят до конца октября. Фото Рамиля Нуриева
Изменить размер текста:

В сквере «Старожилов Сургута» завершается строительство нового моста. Сейчас специалисты укладывают брусчатку, после этого останется установить ограждение и освещение. Открыть мост для сургутян планируют уже в ноябре.

Директор управления капитального строительства Владимир Никитин рассказал, что основной и самый сложный этап строительства – установка балок – позади. Бетонные конструкции уже установлены. Сейчас специалисты завершают очистку русла от временной дороги, на которой размещался кран для монтажа, и укладывают брусчатку. Останется установить освещение, фонари уже доставлены в Сургут, и ограждение.

- Сейчас заканчиваются работы по окраске ограждения в заводских условиях. Ограждения черного цвета в классическом стиле с элементами ковки. До 31 октября все работы будут завершены, - добавил он.

Новый пешеходный мост в сквере старожилов в Сургуте соединит улицы Энергетиков и Боровую, обеспечит дополнительный доступ к Дворцу торжеств, медицинским учреждениям.

Всего в этом году по программе формирования комфортной городской среды в Сургуте благоустраивают сразу четыре объекта, которые выбрали жители города путем голосования. Кроме моста в сквере «Старожилов Сургута», до конца года преобразятся пустырь напротив здания компании «Газпром трансгаз Сургут», территория исторического парка «Россия-моя история», часть набережной в районе СурГУ. В 2020-м году запланировано продолжить обустройство набережной, начать работы в сквере возле Дворца торжеств и в парке «За Саймой». Кроме этого, продолжится благоустройство парка «Кедровый Лог».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мегионе общественники оценили доступность среды для маломобильных горожан
Ханты-Мансийск вошел в тройку муниципалитетов Югры по реализации проекта «Безопасные и качественные автодороги»
Сургутянин на такси украл из двора офиса чужой двигатель
В Ханты-Мансийске стартовал форум по брендированию
В Нижневартовске к 8 годам тюрьмы приговорили молодого тюменца
Школа в 18 микрорайоне города Нижневартовск откроется 1 сентября 2020 года
Почти 2600 югорчан в «Лидерах России»
В Советском с наркотиками задержан 40-летний мужчина
В Сургуте выпала месячная норма снега
Рецидивистка обокрала дачника из Югорска
Несколько пожарных бригад тушат многоквартирный жилой дом в поселке Белый Яр
Бизнесмены из Ханты-Мансийска требуют снизить налог на коммерческое имущество
За сутки лже-банкиры похитили у югорчан 150 тысяч рублей
За минувшие сутки в Югре в пяти ДТП пострадали шесть человек
Под Лангепасом на дорогу вышла стая волков
Погода в Югре 25 октября: сильный ветер и гололед
Инженер противотуберкулезного диспансера из Нижневартовска обвиняется в получении взяток
Малый и средний бизнес сможет получить эксклюзивную премию от Альфа-Банка
Экс-полицейский из Сургута обвиняется в изнасиловании подростка и распространении порнофото двух женщин
В Ханты-Мансийске на создание «Центра инициатив» потратят 388 миллионов рублей