Новый мост в сквере «Старожилов Сургута» построят до конца октября

СЕГОДНЯ 13:48 2019-10-25T13:48:16+03:00

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В сквере «Старожилов Сургута» завершается строительство нового моста. Сейчас специалисты укладывают брусчатку, после этого останется установить ограждение и освещение. Открыть мост для сургутян планируют уже в ноябре.

Директор управления капитального строительства Владимир Никитин рассказал, что основной и самый сложный этап строительства – установка балок – позади. Бетонные конструкции уже установлены. Сейчас специалисты завершают очистку русла от временной дороги, на которой размещался кран для монтажа, и укладывают брусчатку. Останется установить освещение, фонари уже доставлены в Сургут, и ограждение.

- Сейчас заканчиваются работы по окраске ограждения в заводских условиях. Ограждения черного цвета в классическом стиле с элементами ковки. До 31 октября все работы будут завершены, - добавил он.

Новый пешеходный мост в сквере старожилов в Сургуте соединит улицы Энергетиков и Боровую, обеспечит дополнительный доступ к Дворцу торжеств, медицинским учреждениям.

Всего в этом году по программе формирования комфортной городской среды в Сургуте благоустраивают сразу четыре объекта, которые выбрали жители города путем голосования. Кроме моста в сквере «Старожилов Сургута», до конца года преобразятся пустырь напротив здания компании «Газпром трансгаз Сургут», территория исторического парка «Россия-моя история», часть набережной в районе СурГУ. В 2020-м году запланировано продолжить обустройство набережной, начать работы в сквере возле Дворца торжеств и в парке «За Саймой». Кроме этого, продолжится благоустройство парка «Кедровый Лог».

ИСТОЧНИК KP.RU