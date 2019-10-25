СЕГОДНЯ 12:58 2019-10-25T12:58:53+03:00

В Ханты-Мансийске стартовал форум по брендированию. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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На форум, который стартовал в окружной столице 25 октября, приглашены представители власти, маркетологи, федеральные эксперты, среди которых ведущие дизайнеры, архитекторы, урбанисты, PR-специалисты, представители общественности и бизнес-сообщества, краеведы, историки, научные сотрудники. Мероприятие продлится до 27 октября.

По информации организаторов, формат мероприятия представляет собой стратегические сессии и предполагает командную работу, которая зарекомендовала себя как эффективный механизм по выработке решений и построения стратегии развития отрасли.

Программой форума предусмотрена работа площадок по следующим направлениям: маркетинг, брендинг, международное позиционирование и продвижение, деловой протокол, событийность и туризм, креативные индустрии, креативная экономика. С программой можно ознакомится здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU