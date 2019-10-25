2019-10-25T12:51:57+03:00
Происшествия

В Нижневартовске к 8 годам тюрьмы приговорили молодого тюменца

Он распространял наркотики на территории округа
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Нижневартовске к 8 годам тюрьмы приговорили молодого тюменца. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Нижневартовске к 8 годам тюрьмы приговорили молодого тюменца. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 20-летнего жителя Тюмени.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры, молодой человек в апреле 2019 года приобрел через «тайник-закладку» в лесу около автодороги «Нижневартовск – Радужный» синтетический наркотик массой 92,816 грамма для его дальнейшего распространения.

В этот же день он был задержан сотрудниками полиции, которыми приобретенные наркотики изъяты из незаконного оборота. В отношении тюменца было возбуждено уголовное дело.

Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мегионе общественники оценили доступность среды для маломобильных горожан
Ханты-Мансийск вошел в тройку муниципалитетов Югры по реализации проекта «Безопасные и качественные автодороги»
Сургутянин на такси украл из двора офиса чужой двигатель
Новый мост в сквере «Старожилов Сургута» построят до конца октября
В Ханты-Мансийске стартовал форум по брендированию
Школа в 18 микрорайоне города Нижневартовск откроется 1 сентября 2020 года
Почти 2600 югорчан в «Лидерах России»
В Советском с наркотиками задержан 40-летний мужчина
В Сургуте выпала месячная норма снега
Рецидивистка обокрала дачника из Югорска
Несколько пожарных бригад тушат многоквартирный жилой дом в поселке Белый Яр
Бизнесмены из Ханты-Мансийска требуют снизить налог на коммерческое имущество
За сутки лже-банкиры похитили у югорчан 150 тысяч рублей
За минувшие сутки в Югре в пяти ДТП пострадали шесть человек
Под Лангепасом на дорогу вышла стая волков
Погода в Югре 25 октября: сильный ветер и гололед
Инженер противотуберкулезного диспансера из Нижневартовска обвиняется в получении взяток
Малый и средний бизнес сможет получить эксклюзивную премию от Альфа-Банка
Экс-полицейский из Сургута обвиняется в изнасиловании подростка и распространении порнофото двух женщин
В Ханты-Мансийске на создание «Центра инициатив» потратят 388 миллионов рублей