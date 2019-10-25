В Нижневартовске к 8 годам тюрьмы приговорили молодого тюменца
Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 20-летнего жителя Тюмени.
Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры, молодой человек в апреле 2019 года приобрел через «тайник-закладку» в лесу около автодороги «Нижневартовск – Радужный» синтетический наркотик массой 92,816 грамма для его дальнейшего распространения.
В этот же день он был задержан сотрудниками полиции, которыми приобретенные наркотики изъяты из незаконного оборота. В отношении тюменца было возбуждено уголовное дело.
Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU