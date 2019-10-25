2019-10-25T12:43:31+03:00
Общество

Школа в 18 микрорайоне города Нижневартовск откроется 1 сентября 2020 года

Сейчас в двух корпусах идут внутренние работы
Алена Кульмухаметова
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Школа в 18 микрорайоне города Нижневартовск откроется 1 сентября 2020 года. Фото с сайта администрации города НижневартовскШкола в 18 микрорайоне города Нижневартовск откроется 1 сентября 2020 года. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В 18 микрорайоне продолжается строительство новой школы. Это один из самых долгожданных объектов для Нижневартовска.

В администрации города рассказали, что строительство школы началось в 2016 г. Но подрядчик не справился со взятыми обязательствами. В августе 2018 г. муниципальный контракт с ним был расторгнут в одностороннем порядке. В январе 2019 г. администрация Нижневартовска провела электронной аукцион на выполнение работ по завершению строительства первого этапа. Его победителем стала компания «Нижневартовскстройдеталь». Второй этап возводится этим же подрядчиком.

На сегодняшний день работы выполнены почти на 80%. Сейчас в двух корпусах идут внутренние работы. Частично выполнено благоустройство территории: уложена плитка, оформлены бордюры. Параллельно со строительством решается вопрос с оснащением школы и ведется работа по формированию будущего коллектива учреждения.

Планиурется, что школа примет 1725 ребят 1 сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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