2019-10-25T12:33:13+03:00
Общество

Почти 2600 югорчан в «Лидерах России»

До конца заявочной кампании остается 3 дня
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Югорчане активные участники третьего сезона всероссийского конкурса управленцев.

Как сообщили организаторы, Югра в числе лидеров по количеству поданных заявок среди регионов Уральского федерального округа. От автономного округа уже заявилось 2594 человека.

Всего же с момента старта заявочной кампании участниками всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России 2020» стали уже более 180 тысяч человек из всех регионов России и 64 стран мира.

До конца заявочной кампании остается 3 дня. Югорчане могут бросить вызов лучшим управленцам страны, побороться за образовательный грант в миллион рублей, возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей России.

Напомним, что во втором сезоне конкурса от Югры поступило 3053 заявки. К участию в очном полуфинале в Екатеринбурге были допущены 48 югорчан. По итогам ретеста к полуфиналу оказались допущены 43 участника. В финал же вышли 4 представителя автономного округа. В их числе Дмитрий Тей из Ханты-Мансийска с проектом «Образование в IT-стойбище», Андрей Кныш из Сургута с проектом «Новое предназначение», его земляк Степан Прокопович с проектом «Социально-экономическое лидерство региона» и житель Лангепаса Дмитрий Горбунов с проектом «Спорт доступен всем».

- Конкурс полезен тем, кто хочет испытать себя на прочность, понять свои способности и своим примером показать, что все в жизни возможно. Давайте сделаем нашу страну сильнее и лучше, - отметил Андрей Кныш.

ИСТОЧНИК KP.RU

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