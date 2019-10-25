2019-10-25T11:29:16+03:00
Общество

В Советском с наркотиками задержан 40-летний мужчина

Длительный срок и крупный штраф грозит югорчанину
Алена Кульмухаметова
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В Советском с наркотиками задержан 40-летний мужчина. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреВ Советском с наркотиками задержан 40-летний мужчина. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Пакетик с наркотиками обнаружили во время досмотра у местного жителя полицейские Советского района.

- Оперативными сотрудниками в сфере незаконного оборота наркотических средств ОМВД России по Советскому району задержан 40-летний житель Советского района, у которого в ходе личного досмотра обнаружен и изъят полимерный пакет с порошкообразным веществом светлого цвета, - рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

Эксперты подтвердили, что изъятое является наркотиком массой 1,915 грамма, что является крупным размером.

Со слов подозреваемого, данное вещество он приобрел для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Советчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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