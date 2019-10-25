В Сургуте выпала месячная норма снега

СЕГОДНЯ 10:55 2019-10-25T10:55:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Уровень снежного покрова в Сургуте уже достиг месячной нормы и составляет около 12 сантиметров. Подрядные организации приступили к своим обязанностям по уборке и вывозу снега с дорог и улиц города.

В департаменте городского хозяйства рассказали, что для удобства горожан работы по уборке города ведутся в вечернее и ночное время. Это сделано для того, чтобы избежать автомобильных пробок в часы пик. Уборка дорог выполняется в несколько этапов. Сначала улицы посыпают специальными реагентами. Затем погрузчики счищают образовавшийся снежный накат. Завершающие штрихи выполняют машины со щеткой, которые сметают снег с проезжей части на обочину, где его грузят в самосвалы и вывозят на полигон.

Готовность дорожно-транспортных предприятий к работе в осенне-зимний период была проверена комиссией с участием представителей департамента городского хозяйства, дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса, ГИБДД, Межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО и Гостехнадзора г. Сургута.

В среднем на автомобильных дорогах местного значения в зимний период будет работать более 150 единиц снегоуборочной техники в смену. Это автогрейдеры, снегопогрузчики, снегоочистители плужно-щеточные, шнекороторная техника, автосамосвалы и распределители противогололедных материалов. На весь зимний период дорожными службами заготовлено более 42 тысяч тонн противогололедного материала.

ИСТОЧНИК KP.RU