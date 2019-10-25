2019-10-25T09:24:47+03:00
Происшествия

Рецидивистка обокрала дачника из Югорска

Женщину удалось задержать по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Рецидивистка обокрала дачника из ЮгорскаРецидивистка обокрала дачника из ЮгорскаФото: Татьяна Коркина
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Мобильный телефон и деньги стали добычей «медвежатницы» из Югорска. Женщину удалось задержать.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Югорске 28-летняя ранее судимая подозреваемая из дачного дома СОТ «Рощино» похитила сотовый телефон и деньги, принадлежащие 39-летнему мужчине. Общая сумма ущерба составила около шести тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана.

По данным ведомства, за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 37 преступлений, раскрыто 24, из них: вымогательство, причинение тяжких телесных повреждений, факт незаконного оборота оружия, преступление в сфере незаконного оборота наркотиков и три кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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