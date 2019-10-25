2019-10-25T09:18:32+03:00
Происшествия

Несколько пожарных бригад тушат многоквартирный жилой дом в поселке Белый Яр

Заседание комиссии ЧС состоится в 11 утра
Алена Кульмухаметова
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В поселке Белый Яр 44 пожарных тушат многоквартирный жилой дом. МЧС России по ХМАО-ЮгреВ поселке Белый Яр 44 пожарных тушат многоквартирный жилой дом. МЧС России по ХМАО-Югре
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Сообщение о пожаре двухэтажном, многоквартирном частично расселенном доме поступило на пульт диспетчера в 7:59 утра 25 октября. Пожарные продолжают бороться с огнем.

По информации МЧС России по ХМАО-Югре, в 09:45 открытое горение в двухэтажном 16-квартирном доме в п. Белый Яр Сургутского района ликвидировано на площади 120 квадратных метров. На месте пожара работают 44 человека личного состава и 10 единиц техники. Продолжаются работы по ликвидации последствий пожара.

По прибытии спасателей, из дома эвакуированы 13 человек, из них 4 ребенка. Спасены три человека.

Эвакуированы 13 человек. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

Эвакуированы 13 человек. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

Известно, что на момент пожара дом был частично расселен. Всего в доме проживало в трех квартирах 13 человек, из них пять детей. В 11:00 запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором будут рассмотрены вопросы по оказанию всесторонней помощи пострадавшим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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