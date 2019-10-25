За сутки лже-банкиры похитили у югорчан 150 тысяч рублей
За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано восемь фактов мошенничества и краж с банковских карт.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, жители Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Радужного, Советского района перевели злоумышленникам более 185 тысяч рублей.
Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и предлагали услуги финансовых организаций. Так лже-банкиры похитили у югорчан порядка 150 тысяч рублей.
Пенсионерка из Советского района лишилась более шести тысяч рублей, когда хотела приобрести несколько комплектов постельного белья через сеть «Интернет».
У 60-летней жительницы Нижневартовска неизвестные похитили 20 тысяч рублей, взломав аккаунт ее дочери в социальной сети под предлогом финансовой помощи.
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.
ИСТОЧНИК KP.RU