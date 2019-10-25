2019-10-25T08:02:40+03:00
Происшествия

За сутки лже-банкиры похитили у югорчан 150 тысяч рублей

Преступления совершены дистанционным способом
Алена Кульмухаметова
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За сутки лже-банкиры похитили у югорчан 150 тысяч рублейЗа сутки лже-банкиры похитили у югорчан 150 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано восемь фактов мошенничества и краж с банковских карт.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, жители Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Радужного, Советского района перевели злоумышленникам более 185 тысяч рублей.

Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и предлагали услуги финансовых организаций. Так лже-банкиры похитили у югорчан порядка 150 тысяч рублей.

Пенсионерка из Советского района лишилась более шести тысяч рублей, когда хотела приобрести несколько комплектов постельного белья через сеть «Интернет».

У 60-летней жительницы Нижневартовска неизвестные похитили 20 тысяч рублей, взломав аккаунт ее дочери в социальной сети под предлогом финансовой помощи.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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