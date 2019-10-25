СЕГОДНЯ 07:37 2019-10-25T07:39:45+03:00

Под Лангепасом на дорогу вышла стая волков. Фото с сайта pixabay.com

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа все чаще встречают диких животных вблизи жилья. Так, начиная с весны югорчане рассказывали в соцсетях о встречах с медведями. Причем хищников видели часто и в разных районах Югры.

На этот раз к людям вышли волки. Ролик о встрече с санитарами леса появился накануне в сургутских пабликах. Автор видео отмечает, что двигался на своем автомобиле по трассе между городами Покачи и Лангепас, когда внезапно на дороге увидел волка.

- Нифига себе! Смотри, а он не боится, да? – говорит своему пассажиру водитель машины.

Волк с большим нежеланием покинул дорогу. Он перебежал в кювет, где его ждали еще два сородича поменьше. Волки принялись играть, не обращая внимание на людей.

Водитель не стал испытывать судьбу и выходить к животным, наблюдая за ними из авто.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="264" height="480" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/740008" frameborder="0"></iframe> Под Лангепасом на дорогу вышла стая волков.

ИСТОЧНИК KP.RU