Под Лангепасом на дорогу вышла стая волков
Жители Ханты-Мансийского автономного округа все чаще встречают диких животных вблизи жилья. Так, начиная с весны югорчане рассказывали в соцсетях о встречах с медведями. Причем хищников видели часто и в разных районах Югры.
На этот раз к людям вышли волки. Ролик о встрече с санитарами леса появился накануне в сургутских пабликах. Автор видео отмечает, что двигался на своем автомобиле по трассе между городами Покачи и Лангепас, когда внезапно на дороге увидел волка.
- Нифига себе! Смотри, а он не боится, да? – говорит своему пассажиру водитель машины.
Волк с большим нежеланием покинул дорогу. Он перебежал в кювет, где его ждали еще два сородича поменьше. Волки принялись играть, не обращая внимание на людей.
Водитель не стал испытывать судьбу и выходить к животным, наблюдая за ними из авто.
Под Лангепасом на дорогу вышла стая волков.
ИСТОЧНИК KP.RU