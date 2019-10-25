СЕГОДНЯ 07:17 2019-10-25T07:17:23+03:00

Погода в Югре 25 октября: сильный ветер и гололед Фото: Татьяна Коркина

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В пятницу 25 октября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой и умеренный снег. Местами гололедные явления. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +1,-4 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег. Гололедные явления. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -1,-3 градусов.

В Сургуте облачная погода, к вечеру ожидается снегопад. Ветер западный 5-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -5, -2 градуса.

В Нижневартовске облачно и небольшой снегопад. Ветер западный, юго-западный 4-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -4, -3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU