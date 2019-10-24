СЕГОДНЯ 15:47 2019-10-24T15:47:05+03:00

Инженер противотуберкулезного диспансера из Нижневартовска обвиняется в получении взяток. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Деньги он брал у предпринимателей

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До десяти лет тюрьмы грозит взяточнику из Югры. Деньги он успел потратить.

По информации прокуратуры ХМАО-Югре, прокурор главный инженер Нижневартовского противотуберкулезного диспансера обвиняется в получении должностным лицом взяток в значительном и крупном размерах.

По версии следствия, обвиняемый, занимая указанную должность, получил от двух индивидуальных предпринимателей взятки в размерах 60 и 270 тыс. рублей за покровительство при заключении государственного контракта, беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Полученными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU