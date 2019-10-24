Малый и средний бизнес сможет получить эксклюзивную премию от Альфа-Банка

СЕГОДНЯ 15:33 2019-10-24T15:41:51+03:00

На данный момент в Альфа-Банке обслуживаются более 480 000 клиентов малого и среднего бизнеса. Фото pixabay.com/ru

До конца текущего года премию от «Альфа-Банка» получат около 1400 фирм

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Альфа-Банк создал эксклюзивную премию «Бизнес класса А». Награду смогут получить клиенты кредитной организации, относящиеся к малому и среднему бизнесу.

Так до конца текущего года премию от «Альфа-Банка» получат около 1400 фирм. Претенденты на получение приза были отобраны специалистами финансового учреждения. Перед присуждением награды клиентам давали комплексную оценку.

Номинантов от малого бизнеса оценивали на основе роста их выручки на счетах Альфа-Банка за последние шесть кварталов. Большое внимание жюри обращало на наличие у клиента зарплатного проекта в Альфа-Банке, уплату им налогов и отсутствие репутационных рисков. Помимо этого претендент на премию должен активно участвовать в «Клубе клиентов» банка.

Клиентам среднего бизнеса для получения награды необходимо иметь устойчивую динамику развития. Компания должна занимать значимое положение на рынке своего региона. Также претенденту нужно быть клиентом Альфа-Банка не менее пяти лет.

По словам члена правления Альфа-Банка, руководителя блока «Малый бизнес» Дениса Осина, премия «Бизнес класса А» является особым знаком качества. Стать ее обладателями могут только лучшие клиенты банка. Это фирмы с эффективным, динамично растущим и конкурентоспособным бизнесом, а также безупречной деловой репутацией. Альфа-Банк вводит новую практику на рынке Российской Федерации. Теперь банк оценивает клиентов только на основе своей экспертизы.

Компаниям получившим премию разрешат маркировать свой офис, продукцию и корпоративный сайт знаком качества от Альфа-Банка. Малому бизнесу «класса А» предоставят бонусы от «Клуба клиентов» Альфа-Банка. Бонусы помогут компаниям в развитии бизнеса, подчеркнул Осин.

Собеседник издания рассказал о бонусах и скидках на наиболее популярные товары и услуги для компаний. Все это достанется победителям. Речь идет о рекламе в интернете, юридических и бухгалтерских услугах, офисном программном обеспечении, системах безопасности, а также офисной телефонии и канцелярских товарах.

Напомним, что на данный момент в Альфа-Банке обслуживаются более 480 000 клиентов малого и среднего бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU