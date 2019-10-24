2019-10-24T14:09:18+03:00
Происшествия

Экс-полицейский из Сургута обвиняется в изнасиловании подростка и распространении порнофото двух женщин

Мужчина делился снимками в сети
Алена Кульмухаметова
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Экс-полицейский из Сургута обвиняется в изнасиловании подростка и распространении порнофото двух женщин. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреЭкс-полицейский из Сургута обвиняется в изнасиловании подростка и распространении порнофото двух женщин. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Следователи Югры возбудили уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней и незаконное изготовление для распространения порнографических материалов.

По данным следственного комитета ХМАО-Югры, в декабре 2018 года в одной из квартира Сургута 25-летний местный житель надругался над 15-летней девушкой, а затем изготовил и распространил в сети Интернет материалы порнографического характера с ее участием.

Следователям удалось доказать причастность мужчины к изнасилованию несовершеннолетней, а также, а также еще двух преступлений, связанных с изготовлением и распространением в сети Интернет материалов порнографического характера с участием двух жительниц города Сургута.

Сургутянин опоил женщин, а после их невменяемого состоянии сделал снимки интимного характера. Известно, что ранее молодой человек работал в полиции.

По ходатайству следователей в отношении указанного лица Сургутским городским судом избрана мера пресечения в виде заключение под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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