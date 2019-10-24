Экс-полицейский из Сургута обвиняется в изнасиловании подростка и распространении порнофото двух женщин
Следователи Югры возбудили уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней и незаконное изготовление для распространения порнографических материалов.
По данным следственного комитета ХМАО-Югры, в декабре 2018 года в одной из квартира Сургута 25-летний местный житель надругался над 15-летней девушкой, а затем изготовил и распространил в сети Интернет материалы порнографического характера с ее участием.
Следователям удалось доказать причастность мужчины к изнасилованию несовершеннолетней, а также, а также еще двух преступлений, связанных с изготовлением и распространением в сети Интернет материалов порнографического характера с участием двух жительниц города Сургута.
Сургутянин опоил женщин, а после их невменяемого состоянии сделал снимки интимного характера. Известно, что ранее молодой человек работал в полиции.
По ходатайству следователей в отношении указанного лица Сургутским городским судом избрана мера пресечения в виде заключение под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU