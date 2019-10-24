СЕГОДНЯ 13:47 2019-10-24T13:47:23+03:00

В Ханты-Мансийске на создание «Центра инициатив» потратят 388 миллионов рублей. Фото с сайта правительства Югры

Одновременно в нем смогут находиться до 500 человек

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Запуск приоритетного проекта «Центр инициатив» одобрили члены проектного комитета Югры.

По мнению авторов, центр должен стать площадкой для коллективной работы, дискуссионных, образовательных мероприятий, своеобразной «точкой кипения» для социально значимых инициатив».

По информации правительства Югры, центр будет сформирован в Ханты-Мансийске уже до конца декабря. Он объединит ресурсный добровольческий центр, молодежный центр, отраслевые ресурсные центры, общественный медиацентр, проектный офис НКО, центр прикладной урбанистики, региональный институт управления и многие другие общественные структуры.

Продуктом реализации проекта станет сам центр инициатив, включающий в себя не только помещение для работы, но и единую методологию, методические рекомендации, стандарты работы для обеспечения взаимодействия, поиска прорывных идей и реализации креативных проектов активных граждан, молодежи, добровольцев, некоммерческого сектора и бизнеса.

Инфраструктура центра предполагает современные форматы размещения с учетом запросов участников самого разного уровня. Одновременно в нем смогут находиться до 500 человек.

Расходы на создание центра инициатив составляют 388 миллионов рублей, из которых 378 миллионов – средства инвесторов.

Проект реализуется при поддержке федеральных структур, автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» и агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU