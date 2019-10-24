2019-10-24T13:26:20+03:00
Происшествия

В Нижневартовском районе обнаружено тело бывшего замдиректора УК «Ладья»

Мужчина был похищен из своего рабочего кабинета
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовском районе обнаружено тело бывшего замдиректора УК «Ладья». Фото из соцсети ВКонтактеВ Нижневартовском районе обнаружено тело бывшего замдиректора УК «Ладья». Фото из соцсети ВКонтакте
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В ночь на 24 октября под Мегионом в Нижневартовском районе было обнаружено тело бизнесмена Дениса Пушкаренко с признаками насильственной смерти.

По информации телеканала «Мегаполис» погибший был похищен со своего рабочего места в Нижневартовске. Супруга погибшего опознала его тело. На месте происшествия работают следователи. Добавим, что Денис Пушкаренко являлся замом директора УК «Ладья» Романа Чайковского, который был убит летом 2018 года.

Тело директора было обнаружено грибником спустя три месяца после пропажи в лесополосе с огнестрельным ранением головы.

Вдова Романа Чайковского Анастасия накануне побывала в Москве на личном приеме у главы СКР Александра Бастрыкина, где пожаловалась, что убийство ее мужа до сих не раскрыто, подозреваемых нет. Ранее Анастасия жаловалась на бездействие сотрудников полиции, которые не искали ее мужа после пропажи, а также плохо осмотрели место обнаружения его тело. Вдова сама обнаружила там документы и личные вещи погибшего после того, как эксперты покинули место, где был обнаружен ее погибший муж.

- Жительница Ханты-Мансийского автономного округа рассказала, что в 2018 году ее супруг был обнаружен с огнестрельным пулевым ранением, однако уже более года в уголовном деле нет подозреваемых. Александр Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки провести необходимый объем работы и доложить результаты в течение двух недель, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

На данный момент, подробности убийства обоих бизнесменов не известны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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