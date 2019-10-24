2019-10-24T12:57:13+03:00
Общество

В Сургуте дорожники начали строительство улицы Геологическая

Ограждение появится до нового года
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте дорожники начали строительство улицы Геологическая. Фото Рамиля НуриеваВ Сургуте дорожники начали строительство улицы Геологическая. Фото Рамиля Нуриева
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В Сургуте приступили к строительству продолжения улицы Геологическая. На данный момент рабочие занимаются устройством теплотрассы и переносом линий электропередач. Об этом сообщает городская администрация.

По словам директора управления капитального строительства Владимира Никитина, до 31 октября дорожники планируют закончить ровнять грунт в районе перекрестка с ул. Мелик-Карамова, а также установят ограждение.

Новый проезд позволит открыть для автовладельцев дополнительный выход на Югорский тракт. Продолжением ул. Геологическая занимается строительная компания «ЮВиС». Строительство дороги идет в четыре этапа. Срок сдачи объекта в эксплуатацию – 2021 год.

Строительство нового участка дороги по ул. Геологическая идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая стоимость всех работ составляет более 900 миллионов рублей за счет средств бюджетов трех уровней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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