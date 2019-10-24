На месторождении в Сургутском районе за попытку кражи труб задержаны трое мужчин
Трубы злоумышленники намеревались сдать в металлом, а деньги поделить. Их планам помешали полицейские.
Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от сотрудников службы безопасности о том, что на месторождении задержаны мужчины.
Мужчины 49, 68 и 35 лет пытались похитить 32 металлические трубы стоимостью более 7 тысяч рублей.
Они пояснили, что похищенное хотели реализовать, полученные деньги потратить на личные нужды.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU