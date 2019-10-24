СЕГОДНЯ 12:49 2019-10-24T12:49:52+03:00

На месторождении в Сургутском районе за попытку кражи труб задержаны трое мужчин Фото: Татьяна Коркина

Они находятся под подпиской о невыезде

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Трубы злоумышленники намеревались сдать в металлом, а деньги поделить. Их планам помешали полицейские.

Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от сотрудников службы безопасности о том, что на месторождении задержаны мужчины.

Мужчины 49, 68 и 35 лет пытались похитить 32 металлические трубы стоимостью более 7 тысяч рублей.

Они пояснили, что похищенное хотели реализовать, полученные деньги потратить на личные нужды.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU