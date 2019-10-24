2019-10-24T12:43:20+03:00
Общество

Строительство Крытого ледового катка «Урай-Арена» подходит к завершению

Он станет подарком горожанам к 55-летию города
Алена Кульмухаметова
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Строительство Крытого ледового катка «Урай-Арена» подходит к завершению. Фото с сайта администрации города УрайСтроительство Крытого ледового катка «Урай-Арена» подходит к завершению. Фото с сайта администрации города Урай
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На сегодня готовность объекта оценивается примерно на 90 процентов: все строительно-монтажные работы уже завершены. Об этом сообщает администрация города Урай.

На данный момент, основная часть технологического оборудования смонтирована, после установки бортов и резинового покрытия по периметру катка строители приступят к ключевым работам, а именно — заливке льда. Такая технология для Урая будет применена впервые.

Строительный контроль за крытым ледовым катком, а также наружными сетями и внешними благоустройством осуществляет управление капитального строительства Урая, администрация города курирует полностью этот проект В администрации города добавили, что крытый каток «Урай-Арена» станет хорошим подарком горожанам к 55-летию города и к 60-летию Шаимской нефти, которые будут отмечаться уже в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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