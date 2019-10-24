Строительство Крытого ледового катка «Урай-Арена» подходит к завершению
На сегодня готовность объекта оценивается примерно на 90 процентов: все строительно-монтажные работы уже завершены. Об этом сообщает администрация города Урай.
На данный момент, основная часть технологического оборудования смонтирована, после установки бортов и резинового покрытия по периметру катка строители приступят к ключевым работам, а именно — заливке льда. Такая технология для Урая будет применена впервые.
Строительный контроль за крытым ледовым катком, а также наружными сетями и внешними благоустройством осуществляет управление капитального строительства Урая, администрация города курирует полностью этот проект В администрации города добавили, что крытый каток «Урай-Арена» станет хорошим подарком горожанам к 55-летию города и к 60-летию Шаимской нефти, которые будут отмечаться уже в следующем году.
ИСТОЧНИК KP.RU