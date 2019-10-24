2019-10-24T11:34:24+03:00
Общество

Более 500 скворечников для пернатых развесили в Нижневартовске

Акция «Теплый город» – своеобразный элемент воспитания
Алена Кульмухаметова
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Более 500 скворечников для пернатых развесили в Нижневартовске. Фото с сайта администрации города НижневартовскБолее 500 скворечников для пернатых развесили в Нижневартовске. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Нижневартовск стал уютнее для пернатых – в разных микрорайонах города появилось более 500 скворечников. Их смастерили обучающиеся образовательных учреждений, детских школ искусств, воспитанники детских садов вместе с родителями и педагогами.

Как рассказали в администрации города Нижневартовск, большую часть стилизованных кормушек для птиц вартовчане одновременно разместили в парке Победы в районе детской площадки. Чтобы не повредить деревья, специалисты подготовили безопасные крепления. Важно, что и сами скворечники сделаны из экологичных материалов.

Напомним, в Нижневартовске мероприятие проводится впервые. Его инициатором выступил глава муниципалитета Василий Тихонов. Он также принял участие в массовой установке кормушек.

- Акция «Теплый город» – своеобразный элемент воспитания. В процессе создания скворечников дети вместе с родителями развивают творческие способности, проявляют заботу о братьях наших меньших. Отношение к природе – это наше внутреннее состояние души. Если человек хочет изменить мир, значит, он молодой. Я думаю, что установка кормушек – не окончание проекта. Уверен, зимой ребята будут следить за ними и добавлять в них корм, – отметил Василий Тихонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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