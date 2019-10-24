СЕГОДНЯ 11:00 2019-10-24T11:00:41+03:00

Вартовчанин проведет в тюрьме 8,6 лет за сбыт наркотиков. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Он был задержан с поличным

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Марихуану и гашиш успел сбыть житель Нижневартовска, но в этот же день был задержан полицейскими.

Накануне Нижневартовский городской суд признал вартовчанина виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, злоумышленник приобрел с целью сбыта у неустановленного лица наркотики растительного происхождения - марихуану и гашиш - общей массой 98,876 грамма. Однако в этот же день он был задержан сотрудниками полиции, которыми указанные наркотики изъяты из оборота.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU