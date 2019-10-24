Сургутянин обманули на 50 тысяч рублей при покупке ножей на сайте
За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано семь фактов мошенничества и краж с банковских карт.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югры, жители Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Октябрьского и Белоярского районов перевели злоумышленникам более 170 тысяч рублей.
Так, 32-летний житель Сургута лишился 50 тысяч рублей, желая приобрести сувенирные ножи, объявление о продаже которых он нашел на сайте «ooodagestan.ru».
У 60-летней жительницы окружной столицы неизвестные похитили более 26 тысяч рублей под предлогом перевода предоплаты за покупку дома, объявление о продаже которого югорчанка разместила на сайтах объявлений.
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.
ИСТОЧНИК KP.RU