2019-10-24T10:26:35+03:00
Общество

В «Лидеры России» России желают попасть более двух тысяч югорчан

Конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью
Алена Кульмухаметова
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В «Лидеры России» России желают попасть более двух тысяч югорчан. Скрин с сайта Лидеры РоссииВ «Лидеры России» России желают попасть более двух тысяч югорчан. Скрин с сайта Лидеры России
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Регистрация на конкурс управленцев «Лидеры России» закроется 27 октября 2019 года в 23:59. Уже подано более 150 тысяч заявок из всех регионов России и 60 стран мира. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

По его словам, конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью. Помимо основного конкурса в этом году можно принять участие в одной из новых дополнительных специализаций: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии»,

- 28 октября уже начнется дистанционный этап. Участники должны будут пройти ряд тестов, которые проверяют интеллектуальные способности, общие знания, управленческую готовность и потенциал, - сказал Алексей Комиссаров .

Югорчане в числе активных участников третьего сезона всероссийского конкурса. Вызов лучшим управленцам уже бросили 2236 жителей региона. В их числе Виктор Лучинин из Югорска. В прошлом году он стал полуфиналистом, сейчас перед ним стоит задача выйти в финал. По его словам, «Лидеры России» – это рывок для карьерного развития.

Дополнительная информация на официальном сайте конкурса: ЛидерыРоссии.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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