2019-10-24T09:54:26+03:00
Происшествия

В Югре сотрудница офиса салона связи получила условный срок за мошенничество на 4 миллиона рублей

Женщина оформила кредиты на клиентов
Алена Кульмухаметова
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В Югре сотрудница офиса салона связи получила условный срок за мошенничество на 4 миллиона рублей. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Югре сотрудница офиса салона связи получила условный срок за мошенничество на 4 миллиона рублей. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Кондинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры что подсудимая в 2012 году работала региональным менеджером по продажам финансовых продуктов в офисе одной из сетей мобильной связи.

Сговорившись с коллегой, она оформила кредитные продукты на 70 югорчан, ранее обращавшихся в офис и не осведомленных о преступных намерениях злоумышленницы. В результате ее деятельности был причинен ущерб трем кредитным организациям на сумму около 4 млн. рублей.

Суд, принимая во внимание наличие смягчающих обстоятельств, назначил виновной наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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