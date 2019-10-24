Сургутянина ограбили после ссоры с администратором букмекерской конторы

СЕГОДНЯ 09:28 2019-10-24T09:28:02+03:00

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С заявлением, что стал жертвой грабителя 33-летний житель Сургута обратился в полицию. Злоумышленника удалось найти по горячим следам.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, сургутянин находился в одной из букмекерских контор по проспекту Мира, неудачно пошутил над администратором заведения. Увидев, что это не понравилось работнику, мужчине сделали замечание посетители и между ними возник конфликт.

Молодые люди вышли на улицу, где продолжили ссору, которая закончилась тем, что один из мужчин забрал у шутника сотовый телефон, деньги и часы. Сумма причиненного ущерба составила 20000 рублей. Стоит отметить, что все участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.

Оперативники всего за сутки установили и задержали 36-летнего мужчину. Отметим, что ранее он не привлекался к административной и уголовной ответственности, трудоустроен и проживает на территории Сургута.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU