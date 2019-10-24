2019-10-24T08:37:21+03:00
Происшествия

Сургутянин задержан за кражу видеокамер и банковских терминалов из дачного товарищества

Часть похищенного удалось изъять
Алена Кульмухаметова
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Сургутянин задержан за кражу видеокамер и банковских терминалов из дачного товарищества. Фото с сайта pixabay.comСургутянин задержан за кражу видеокамер и банковских терминалов из дачного товарищества. Фото с сайта pixabay.com
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Полицейские Сургута в минувшие сутки раскрыли преступление в дачном товариществе.

По информации городской полиции, ранее судимый 39-летний подозреваемый с территории дачного участка СОТ «Автомобилист-1» похитил два комплекта колес, три банковских терминала, две камеры видеонаблюдения, мотопомпу, две дрели и распылитель для краски. Общая сумму ущерба составила 49 000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Часть похищенного изъята.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 31 преступление, раскрыто 18, из них: вымогательство, кража и 6 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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