Сургутянин задержан за кражу видеокамер и банковских терминалов из дачного товарищества
Полицейские Сургута в минувшие сутки раскрыли преступление в дачном товариществе.
По информации городской полиции, ранее судимый 39-летний подозреваемый с территории дачного участка СОТ «Автомобилист-1» похитил два комплекта колес, три банковских терминала, две камеры видеонаблюдения, мотопомпу, две дрели и распылитель для краски. Общая сумму ущерба составила 49 000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Часть похищенного изъята.
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 31 преступление, раскрыто 18, из них: вымогательство, кража и 6 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU