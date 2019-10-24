В Сургуте завершены основные работы в парке «Кедровый лог»

СЕГОДНЯ 07:58 2019-10-24T07:58:58+03:00

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Реализация первого этапа обновлении парка «Кедровый Лог» подошла завершению. До конца ноября здесь обновят главную аллею и построят еще одну площадку для отдыха.

По словам заместителя главы города Сургута Алексея Жердева, основные работы в парке «Кедровый Лог», которые необходимо было закончить при теплой погоде — сделаны. За летний период на участке парка выполнены перенос инженерных сетей, планировка будущих пешеходных дорожек, закончено благоустройство и асфальтирование парковки на 320 мест. Она будет открыта уже к концу года, и любой желающий сможет ею воспользоваться.

В следующем году динамика продолжится. 30 миллионов рублей уже заложено на новый этап работ. Всего их пять. Территория парка составляет более 60 гектаров. Виды благоустройства и наполнение парка определяют с учетом мнения сургутян. При реновации территории зеленые насаждения по максимуму сохранены. Вместо убранных нескольких кустов и деревьев, будут посажены новые.

На особом контроле у властей города находится вопрос безопасности. Здесь уже установлен новый пост полиции по охране общественного порядка. Также будут смонтированы камеры видеонаблюдения, организовано дежурство сотрудников полиции.

Добавим, что в следующем году системная работа по благоустройству городских территорий будет продолжена. В 2020-м году запланированы работы в парке «За Саймой», на набережной СурГУ и центральной площади города.

ИСТОЧНИК KP.RU