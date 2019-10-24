СЕГОДНЯ 07:51 2019-10-24T07:51:58+03:00

За минувшие сутки в Югре в 3 ДТП пострадали три человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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По вине водителя «Киа Риа», которая выехала на «красный» на перекресток, пострадал водитель «Ниссан Кашкай».

Как сообщили в Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 20:00 в городе Сургут на регулируемом перекрестке проспект Мира – улица Островского 22-летняя водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с автомобилем «Ниссан Кашкай», под управлением 32-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан» получил телесные повреждения.

По данным ведомства, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили ранения. Задержано пять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, один – за отказ от медицинского освидетельствования и один – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 20 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU