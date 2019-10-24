Условный срок получил бывший сотрудник «Сургутская ГРЭС-2» за взятку в 350 тысяч рублей
Суд вынес приговор бывшему работнику филиала ПАО «Юнипро» - «Сургутская ГРЭС-2». Он признан виновным в незаконном получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенные в крупном размере.
По информации СУ СК по ХМАО-Югре, занимая должность заместителя директора, сургутянин обеспечиловыигрыш другого предприятия в конкурсе на заключение с филиалом договора на оказание услуг. За указанные действия мужчина в апреле 2019 года получил вознаграждение в размере 350 тыс. рублей.
Подсудимый вину в совершенном преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся.
Суд, принимая во внимание наличие смягчающих обстоятельств, назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
ИСТОЧНИК KP.RU