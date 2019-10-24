СЕГОДНЯ 07:36 2019-10-24T07:36:54+03:00

Условный срок получил бывший сотрудник «Сургутская ГРЭС-2» за взятку в 350 тысяч рублей. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Суд вынес приговор бывшему работнику филиала ПАО «Юнипро» - «Сургутская ГРЭС-2». Он признан виновным в незаконном получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенные в крупном размере.

По информации СУ СК по ХМАО-Югре, занимая должность заместителя директора, сургутянин обеспечиловыигрыш другого предприятия в конкурсе на заключение с филиалом договора на оказание услуг. За указанные действия мужчина в апреле 2019 года получил вознаграждение в размере 350 тыс. рублей.

Подсудимый вину в совершенном преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся.

Суд, принимая во внимание наличие смягчающих обстоятельств, назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU