СЕГОДНЯ 07:15 2019-10-24T07:15:16+03:00

Погода в Югре 24 октября: мокрый снег и сильный ветер Фото: Татьяна Коркина

К вечеру подморозит и возможен гололед

Изменить размер текста: A A

В четверг 24 октября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер западный и северо-западный 7-12 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +4,-1 градусов, по северу -2,-7 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно, снег, мокрый снег. Ветер западный и северо-западный 7-12 метров в секунду, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0,+2 градусов.

В Сургуте пасмурно и снегопады. Ветер юго-западный, западный 4-14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +1, -1 градусов.

В Нижневартовске облачная погода и снегопад. Ветер южный, юго-западный, западный 6-14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +1, -2 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU