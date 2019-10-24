Погода в Югре 24 октября: мокрый снег и сильный ветер
В четверг 24 октября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер западный и северо-западный 7-12 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +4,-1 градусов, по северу -2,-7 градусов.
В Ханты-Мансийске облачно, снег, мокрый снег. Ветер западный и северо-западный 7-12 метров в секунду, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0,+2 градусов.
В Сургуте пасмурно и снегопады. Ветер юго-западный, западный 4-14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +1, -1 градусов.
В Нижневартовске облачная погода и снегопад. Ветер южный, юго-западный, западный 6-14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +1, -2 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU