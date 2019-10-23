2019-10-23T16:13:22+03:00
Общество

Сургутянин зашел в гости к приятелю и обокрал его маму

Деньги юноша успел потратить
Алена Кульмухаметова
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Сургутянин зашел в гости к приятелю и обокрал его маму. Фото с сайта pixabay.comСургутянин зашел в гости к приятелю и обокрал его маму. Фото с сайта pixabay.com
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Накануне сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в краже 18-летний юноша.

По данным УМВД по ХМАО-югре, в поселке Солнечный Сургутского района злоумышленник, находясь в гостях у сына заявительницы, похитил из шкатулки в спальне золотые изделия на сумму более 150 тысяч рублей. Похищенное молодой человек сдал в ломбард, а полученные деньги потратил на личные нужды.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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