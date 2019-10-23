Сургутянин зашел в гости к приятелю и обокрал его маму
Накануне сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в краже 18-летний юноша.
По данным УМВД по ХМАО-югре, в поселке Солнечный Сургутского района злоумышленник, находясь в гостях у сына заявительницы, похитил из шкатулки в спальне золотые изделия на сумму более 150 тысяч рублей. Похищенное молодой человек сдал в ломбард, а полученные деньги потратил на личные нужды.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU