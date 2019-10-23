2019-10-23T14:48:52+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске на переселение горожан из аварийного фонда выделят дополнительные средства

В текущем году под снос переданы 24 дома
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске на переселение горожан из аварийного фонда выделят дополнительные средстваВ Ханты-Мансийске на переселение горожан из аварийного фонда выделят дополнительные средстваФото: Татьяна Коркина
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На заседании совместной комиссии Думы города Ханты-Мансийска обсудили проект изменений в бюджет муниципального образования.

По словам директора департамента управления финансами Олеси Граф, доходы бюджета уточняются в сторону увеличения на 1 650 229, 6 тыс. руб. В связи с этим, дополнительные средства направляются на мероприятия по реализации муниципальных программ.

Так, дополнительные вливания в размере 731,7 млн рублей получит программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» для переселения граждан из аварийных домов и реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В этом году в Ханты-Мансийске не снижаются набранные высокие показатели сноса аварийных домов. Уже переселены 152 семьи, под снос переданы 24 дома. Всего же в планах этого года - снос не менее 30 аварийных домов.

Напомним, на сегодняшний день в городе 73 многоквартирных жилых дома признаны аварийными и подлежащими сносу в течение трех лет. Требуется переселить 623 семьи. В прошлом году снесено 32 аварийных жилых дома, переселено 250 семей.

- Это решение, связанное с корректировкой бюджета, позволит вести работу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, опережающими темпами. Нам удается в городе Ханты-Мансийске каждый год наращивать эту работу, что отражается на количестве снесенных домов и на количестве семей, получивших новое жилье, - выразил мнение председатель Думы Ханты-Мансийска Константин Пенчуков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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