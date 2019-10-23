В Югре стартуют XXIV межрегиональные научные социальные чтения
Вопросы реализации государственной демографической политики в соответствии с национальным проектом «Демография» обсудят участники социальных чтений, которые стартуют 25 октября. Они проходят в Сургутском методическом центре развития социального обслуживания.
По информации правительства Югры, в форуме примутт участие представители органов исполнительной власти, некоммерческих, общественных и религиозных организаций, научные работники, преподаватели и аспиранты, психологи, педагоги, специалисты в области социальной защиты.
В ходе интерактивной секции «Виртуальный тьюториал «Семья» ее участники разберут практические ситуации, возникающие в работе специалистов учреждений социального обслуживания населения при взаимодействии с разными категориями семей. В том числе семей, в которых проживают представители старшего поколения, инвалиды, дети с ограниченными возможностями.
Во время игры-тренинга «Я – гражданин старшего поколения» участники будут погружены в атмосферу жизнедеятельности граждан старшего поколения и выработают примерные алгоритмы работы, направленные на решение трудностей у этих людей.
Круглый стол «Живая параллель» будет посвящен лучшим практикам добровольчества.
По окончании каждой секции участники социальных чтений проведут настольную игру «Национальные проекты. Югра действует!».
ИСТОЧНИК KP.RU