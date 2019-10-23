В Сургуте полицейские во время рейда изъяли партию алкоголя на 9 миллионов рублей
Житель солнечной Азии на одном из складов Сургута хранил крупную партию алкоголя, предназначенного для сбыта.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, из склада, расположенного по ул. Технологическая, полицейскими изъято более 23 тысяч контрафактных бутылок на общую сумму порядка 4 миллионов рублей. Кроме того, изъяты более 50 000 рублей, сотовые телефоны, две автомашины и тетради с записями.
В отношении 28-летнего гражданина одной из республик ближнего зарубежья возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесение информации, предусмотренной законодательством РФ».
Кроме того, мужчина привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».
Также при проведении специальных мероприятий при поддержке подразделения ОМОН сотрудниками УЭБ и ПК УМВД по ХМАО – Югре из складских помещений, расположенных по улицам Промышленная и Щепеткина, и из багажного отделения автомобиля изъято почти 29 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками на сумму порядка 5 миллионов рублей.
В настоящее время, в рамках уголовных дел, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данным противоправным деяниям.
В Сургуте полицейские во время рейда изъяли партию алкоголя на 9 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU