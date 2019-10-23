СЕГОДНЯ 13:43 2019-10-23T13:46:30+03:00

В Сургуте полицейские во время рейда изъяли партию алкоголя на 9 миллионов рублей. Скрин с видео

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Житель солнечной Азии на одном из складов Сургута хранил крупную партию алкоголя, предназначенного для сбыта.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, из склада, расположенного по ул. Технологическая, полицейскими изъято более 23 тысяч контрафактных бутылок на общую сумму порядка 4 миллионов рублей. Кроме того, изъяты более 50 000 рублей, сотовые телефоны, две автомашины и тетради с записями.

В отношении 28-летнего гражданина одной из республик ближнего зарубежья возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесение информации, предусмотренной законодательством РФ».

Кроме того, мужчина привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Также при проведении специальных мероприятий при поддержке подразделения ОМОН сотрудниками УЭБ и ПК УМВД по ХМАО – Югре из складских помещений, расположенных по улицам Промышленная и Щепеткина, и из багажного отделения автомобиля изъято почти 29 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками на сумму порядка 5 миллионов рублей.

В настоящее время, в рамках уголовных дел, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данным противоправным деяниям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/739620" frameborder="0"></iframe> В Сургуте полицейские во время рейда изъяли партию алкоголя на 9 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU